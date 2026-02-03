La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, recibió este lunes 2 de febrero a la encargada de negocios de Estados Unidos, Laura Dogu, en el Palacio de Miraflores.

De acuerdo a lo informado por el ministro de Comunicación, Miguel Pérez Pirela, a través de sus redes sociales, el encuentro se realizó en el marco de la agenda de trabajo entre ambos países.