La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, recibió este lunes 2 de febrero a la encargada de negocios de Estados Unidos, Laura Dogu, en el Palacio de Miraflores.
De acuerdo a lo informado por el ministro de Comunicación, Miguel Pérez Pirela, a través de sus redes sociales, el encuentro se realizó en el marco de la agenda de trabajo entre ambos países.
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Esta sería la primera reunión de la mandataria encargada con la diplomática estadounidense y marca un hito en la normalización de las relaciones bilaterales.
Laura Dogu llegó al país el pasado sábado 31 de enero. Es funcionaria de carrera del Servicio Exterior estadounidense, asesora de Política Exterior del presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine y entre su experiencia diplomática cuenta que fue embajadora de EE. UU. en Honduras y Nicaragua. Además sirvió en Turquía, Egipto y El Salvador.