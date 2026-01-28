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Los recursos económicos desbloqueados irán a los Fondos Soberanos del país, la información la dio a conocer la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Indicó que se trabaja por la liberación de estos activos.

De esta manera se podrá trabajar abiertamente en sectores que son estratégicos para la nación. Entre ellos el sector salud para atender centros hospitalarios además de áreas de emergencia.

Otro de los sectores a trabajar es la electricidad, sistema eléctrico nacional, ampliar redes eléctricas, entre otras áreas. Como la industria gasífera, a la que se dará impulso a la producción y distribución del gas.

Fondos soberanos del país

Rodríguez estibo haciendo un recorrido por las áreas de la Universidad Central de Venezuela donde se están haciendo trabajos de restauración. La presidenta encargada instó a la comunidad estudiantil a practicar una política responsable, alejada del «show» y la «politiquería».

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«Instamos a los jóvenes a realizar una política con responsabilidad. Hacer política con “P” mayúscula. Un debate responsable, alejado del show y enfocado en soluciones reales. El sentimiento general de los ciudadanos apunta hacia la estabilidad”, dijo.

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