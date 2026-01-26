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Presidenta (E) Delcy Rodríguez: Venezuela puede ser una potencia gasífera

By Redacción Carabobo
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Venezuela puede ser una potencia gasífera

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La presidenta (E) Delcy Rodríguez indicó que Venezuela puede ser una potencia gasífera. La información la dio a conocer desde Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, en un encuentro con el sector de trabajadores de hidrocarburos.

“Venezuela ya… cerró un contrato para exportar la primera molécula de gas”, señaló Rodríguez. «No creyeron, pero ya nosotros cerramos un contrato para exportar la primera molécula de gas de Venezuela y ahora vamos por más», afirmó ante los trabajadores reunidos.

Presidenta (E) Delcy Rodríguez: Venezuela puede ser una potencia gasífera

Indicó la presidenta encargada que la meta es también ser una verdadera potencia productora de gas y petróleo. Rodríguez había anunciado el contrato hace una semana y ayer firmó el cierre del mismo.

La producción es para consumo interno, especialmente para la industria petrolera, petroquímica, eléctrica y uso doméstico. Rodríguez sostuvo que el nuevo marco legal que se establecerá con la Ley de Hidrocarburos.

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SourceGlobovisión
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