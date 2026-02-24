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Los planes extremistas contra Venezuela fueron denunciados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Indicó la mandataria que sectores radicados en lujosos hoteles estadounidenses pretenden desestabilizar al país.

Rodríguez se reunió con familiares de víctimas de protestas en el Palacio de Miraflores. Dijo que en futuro cercano a revelar detalles de estas conspiraciones que están haciendo desde el extranjero.

“En su momento lo diré, para que sepan los venezolanos quiénes, desde lujosos hoteles de Estados Unidos o Europa, tienen planes extremistas contra el país. Para descarrilar este proceso. Ya basta, esto que estamos construyendo hay que cuidarlo”, dijo.

Planes extremistas contra Venezuela

Resaltó que cada intento de perturbar la paz del país, se va a enfrentar con la voluntad popular. Dijo que estos sectores siguen haciendo una mala interpretación de lo que es la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

“Hay deficiencia de justicia, la justicia debe ser para todos. Venezuela ha estado bajo tal nivel de tribulación, agresión y amenazas. Por eso, yo he pedido una nueva justicia para el país”, comentó la presidenta encargada Rodríguez.

Llamó a sanar heridas políticas como sociales, e invitó a todos los venezolanos, a incorporarse a estos programas de convivencia que hay en la actualidad. “Nosotros debemos sanar a Venezuela para levantar las banderas de la no repetición”, concluyó.

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