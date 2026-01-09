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La Presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, realizó un contacto televisivo hasta el estado Carabobo, con el Ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat Raúl Paredes, el Gobernador de la región Rafael Lacava y el alcalde de San Joaquín, Diego Corrales, para liderar la entrega de viviendas en el Urbanismo «La Voluntad de Dios», en el marco del Obratón para la entrega de Infraestructuras y Servicios impulsado por el Ejecutivo nacional.

A través de un pase en cadena nacional de radio y televisión, la mandataria nacional señaló que estas obras buscan fortalecer el sistema del 1×10 del Buen Gobierno, con el objetivo de hacer ciudades cada vez más humanas y acorde a las realidades de cada una de las comunidades.

«Esto es producto de la gobernanza a través del territorio, donde escuchamos al ciudadano que realiza sus solicitudes para brindarle una respuesta inmediata, esa es nuestra brújula, lo que permite consolidar el Poder Popular y priorizar obras de alto impacto social», expresó.

Por su parte, el titular de la cartera habitacional, precisó que esta obra generó beneficios a más de 300 personas, dando así respuesta oportuna a la población en la entidad.

«Estamos entregando estas nuevas viviendas para el beneficio de todo nuestro pueblo, aquí vemos la alegría de la gente, pero también vemos mucha indignación por el secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro, y aquí lo que tenemos es que trabajar y trabajar, para que cuando él regrese, se sienta orgulloso de todo el trabajo que hemos realizado y por la organización popular», expresó.

A su vez, el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, destacó que este tipo de actos garantizan la calidad de vida del pueblo venezolano, en sintonía con el trabajo que continúa la Presidenta encargada Delcy Rodríguez.

“Desde el estado Carabobo, junto con todo el Poder Popular que sigue lo enseñado por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, seguimos mostrando toda esta buena vibra con obras, y la entrega de estas nuevas viviendas reafirma el compromiso que tenemos en garantizar seguridad y bienestar a nuestro pueblo», añadió.

Asimismo, indicó que este logro forma parte del trabajo conjunto con las comunidades para seguir generando bienestar a cada uno de sus habitantes.

«Estamos generando esta extraordinaria solución que el Gobierno Revolucionario garantiza a este pueblo aquí en San Joaquín, porque cuando se ve todo lo que este maravilloso pueblo fue capaz de hacer en conjunto con todos los niveles de Gobierno para poder transformar lo que había aquí, demostramos de lo que somos capaces los venezolanos, porque aquí tenemos viviendas hermosas, con tres habitaciones, cocina, sala, comedor, baños y parque, esto es algo increíble» comentó.

Lacava también añadió que a través de estas políticas públicas, se demuestra el fortalecimiento de la Revolución Bolivariana, desde el espíritu del Comandante Hugo Chávez y la gran voluntad del Presidente Nicolás Maduro Moros.

«Como siempre lo decía el Comandante Chávez y lo repetía a mil veces nuestro presidente Maduro, aquí estamos los que creemos en esto, aquí le estamos demostrando al mundo que este es un pueblo digno, con valores, es un pueblo de moral, es un pueblo que no se va a detener ante ningún imperio, ante ninguna invasión y ante ninguna agresión», dijo.

Por otro lado, Yosaini Escobar, jefa de comunidad, informó que todas las casas se construyeron en un lapso de seis meses, donde cada uno de los beneficiarios contaron con el apoyo técnico y logístico de todas las instituciones del Estado.

«Aquí estamos recibiendo estas nuevas viviendas que fueron construidas con mucho sacrificio, con manos del Poder Popular, aquí la construcción y el resguardo fue parte del trabajo día y noche de mujeres y hombres de nuestra comunidad «, manifestó.

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