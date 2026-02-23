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Nuevas designaciones hizo hoy hace minutos la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Varios Viceministros fueron nombrados hoy por Rodríguez. Sobre todo para lo que es la proyección internacional del país.

Mauricio Rodríguez fue nombrado como Viceministro para América Latina, quien con su destacada trayectoria y profesionalismo continuará impulsando nuestra política exterior. Orientada a la paz y la integración, así como la unión de nuestros de los países.

Rander Peña como Viceministro para Comunicación Internacional. “Sé que, con su experiencia y capacidades demostradas, llevará la verdad de Venezuela ante los pueblos. Agradecemos a Camilla Fabri de Saab por su desempeño al frente de este Despacho”, dijo Rodríguez.

Presidenta encargada Delcy Rodríguez hizo nuevas designaciones

Andrea Corao Faria como Viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía. “Su compromiso y capacidad fortalecerán nuestra diplomacia con países del mundo con quienes sostenemos relaciones estratégicas para seguir consolidando la defensa de la soberanía y la cooperación solidaria entre los pueblos hermanos”, indicó la presidenta encargada.

Viceministro para Europa y América del Norte designó a Oliver Blanco, joven venezolano de las relaciones internacionales que, ha tenido militancia partidista opositora, y mantiene un firme compromiso con el país. “Venezuela se servirá de su compromiso y profesionalismo. Los jóvenes siguen teniendo espacio relevante en la vida nacional”.

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