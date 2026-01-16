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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, presentó el Mensaje Anual 2025 ante el Parlamento, en Caracas.

Rodríguez precisó que el mensaje anual fue elaborado con el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, seis horas antes de su secuestro por parte de Estados Unidos, el pasado 3 de diciembre, y que, además, estaba previsto para el 5 de enero.

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Indicó «anuncios trascendentales y directrices estratégicas para la nación».

En este sentido, informó que Venezuela ha alcanzado un hito histórico de 19 trimestres consecutivos de crecimiento económico, lo que posiciona al país con un liderazgo regional sólido.

Asimismo, afirmó que en el año 2025 la economía venezolana registró un crecimiento del 8.5%.

La mandataria (E) presentó un balance positivo de la materia económica que incluye un hito en la industria energética del país al reportar que no se importó “ni un solo barril de gasolina” durante el periodo. Así, destacó que el 100 % del suministro nacional fue cubierto exclusivamente por la producción interna.

Informó que gracias al modelo de los Contratos de Participación Productiva (CPP), en el año se logró una inversión cerca de los 900 millones de dólares al sector hidrocarburos, produciendo un millón 200 mil barriles de crudo.

En esta materia también presentó el Proyecto de Ley Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para incorporar los modelos productivos en la Ley Antibloqueo en esta doctrina.

Mensaje anual ante el Parlamento

La presidenta encargada anunció que Venezuela alcanzó la cifra de 3 homicidios por cada 100 mil habitantes, demostrando el compromiso del gobierno con la seguridad ciudadana Puntualizó que el empleo creció en la nación y la mortalidad materna e infantil disminuyeron.

Otros logros obtenidos, en cuanto a servicios públicos, durante el 2025, de acuerdo al informe anual de Rodríguez. – Se incorporaron 5 mil megavatios nuevos al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). – El acceso al agua potable se incrementó en un 110% respecto a 2024, alcanzando una producción nacional de 175.177 litros por segundo. – 1×10 del Buen Gobierno alcanzó más de 7 millones de casos resueltos. – Crecimiento del 70% de asfaltado, gracias al Lago de Guanoco. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Globovisión (@globovision) Asimismo, anunció la constitución de dos Fondos Soberanos: El primer Fondo Soberano será de Protección Social para mejorar el ingreso de nuestros trabajadores, de la misma manera que las divisas vayan a hospitales, escuelas, alimentación y vivienda. El segundo Fondo Soberano de Infraestructura y Servicios para el Desarrollo Económico y Social.

Afirmó que el año 2025 representó la consolidación definitiva del chavismo en el poder político de Venezuela. La alta funcionaria ratificó que este fortalecimiento se ha manifestado en todas las instancias institucionales, especialmente a través del despliegue del poder comunal.

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