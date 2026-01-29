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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, desde la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV), en Fuerte Tiuna, Caracas, recibió las insignias que la acreditan como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, detalló que Delcy Rodríguez asume todas las atribuciones presidenciales tras la reciente interpretación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En este sentido, la institución militar y los organismos de seguridad ciudadana formalizaron su respaldo a la presidente encargada.

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«Reconocemos y juramos lealtad y subordinación absoluta a la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez como presidente encargada de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe (…). Reafirmamos la voluntad de vencer en esta nueva etapa, seguiremos transitando el sendero de la defensa de la libertad, soberanía, independencia, paz y estabilidad de la república a través de la fusión popular militar policial«, citó el manifiesto de la FANB, leído por el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, durante un acto realizado en Caracas.

Los diversos organismos de seguridad de la nación también ratificaron «con nuestro honor intacto el compromiso de fidelidad a los más prístinos ideales del libertador Simón Bolívar, retomados por el comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, y acrisolados por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros».

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