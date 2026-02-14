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Presidenta encargada Delcy Rodríguez recibió a Magallanes en el Palacio de Miraflores

By Danny Valdiviezo
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Danny Valdiviezo
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La presidenta encargada Delcy Rodríguez recibió a Magallanes en el Palacio de Miraflores. Hoy en horas de la tarde, Rodríguez recibió al equipo campeón de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional como de la Serie de Las Américas.

Magallanes viene de alzarse con el trofeo continental, el cual se suma a la vitrina de logros conquistados. Rodríguez habló del deporte y los valores familiares como de unión, donde no solo fueron el equipo campeón, fueron y son Venezuela.

Presidenta encargada Delcy Rodríguez recibió a Magallanes en el Palacio de Miraflores

Los Navegantes concretaron una temporada de ensueño, en muchos encuentros estaban abajo en la pizarra y con remontadas históricas lograron llevarse el lauro. Tal como lo hicieron anoche ante Colombia.

 

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El mánager César Izturis supo llevar al equipo venezolano a ser el finalista de la reñida serie que tuvo rivales duros como Panamá. Además de Cuba y Colombia con dignas participaciones de Curazao además de Argentina.

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