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La presidenta encargada Delcy Rodríguez se reunió con el director de la CIA en Caracas. John Ratcliffe llegó hoy a Maiquetía siendo el funcionario de alto rango que aterriza en el país desde hace varios años.

En la reunión estuvo también el ministro Diosdado Cabello, dijo el diario The New York Times. La visita del director de la CIA ocurre luego de la conversación que tuvo el presidente Trump con la presidenta Rodríguez.

Delcy Rodríguez se reunió con el director de la CIA en Caracas

Se pudo conocer que uno de los puntos según el diario es construir una relación de trabajo fluido entre ambos gobiernos. El mismo se interpreta como un aviso de confianza a las autoridades nacionales.

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