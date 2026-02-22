Rodríguez subrayó que este proceso de consulta permite que las comunidades conozcan las propuestas presentadas en sus territorios y decidan, mediante el voto, cuáles serán priorizadas para mejorar la calidad de vida de la población.

En ese sentido, exhortó a los ciudadanos a informarse sobre los proyectos postulados en sus circuitos comunales para elegir las iniciativas más necesarias para sus sectores.

“Así que Venezuela encampañada; salgan las comunidades a conocer sus proyectos y saber por cuál van a votar el 8 de marzo”, manifestó.

La Consulta Popular Nacional permitirá que el Poder Popular seleccione, entre miles de propuestas surgidas en las comunidades, los proyectos que recibirán recursos para su ejecución, en áreas como servicios públicos, infraestructura social, salud o vialidad.

Esta jornada contará con la participación de más de 5.000 comunas y circuitos comunales en todo el territorio nacional, que se han movilizado en asambleas y encuentros comunitarios para debatir y postular las iniciativas que serán sometidas a votación.