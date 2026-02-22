ActualidadNacionalPortadaTendenciaN24C

Presidenta encargada llama a participar en la Consulta Popular Nacional del 8 de marzo

By Redacción Noticias24Carabobo
0
191
Consulta Popular Nacional marzo

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, invitó a las comunidades organizadas, consejos comunales y comunas a participar activamente en la Gran Consulta Popular Nacional que se realizará el próximo 8 de marzo, jornada en la que el Poder Popular seleccionará los proyectos que serán ejecutados en sus territorios.

Durante un recorrido por una Feria del Campo Soberano en Caracas, Rodríguez destacó que el país se encuentra en un proceso de movilización y promoción de las iniciativas comunitarias que serán sometidas a votación.

Consulta Popular Nacional del 8 de marzo

Rodríguez subrayó que este proceso de consulta permite que las comunidades conozcan las propuestas presentadas en sus territorios y decidan, mediante el voto, cuáles serán priorizadas para mejorar la calidad de vida de la población.

En ese sentido, exhortó a los ciudadanos a informarse sobre los proyectos postulados en sus circuitos comunales para elegir las iniciativas más necesarias para sus sectores.

Así que Venezuela encampañada; salgan las comunidades a conocer sus proyectos y saber por cuál van a votar el 8 de marzo”, manifestó.

La Consulta Popular Nacional permitirá que el Poder Popular seleccione, entre miles de propuestas surgidas en las comunidades, los proyectos que recibirán recursos para su ejecución, en áreas como servicios públicos, infraestructura social, salud o vialidad.

Esta jornada contará con la participación de más de 5.000 comunas y circuitos comunales en todo el territorio nacional, que se han movilizado en asambleas y encuentros comunitarios para debatir y postular las iniciativas que serán sometidas a votación.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas
«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceGlobovisión
Artículo anterior
Aragua rehabilita vías hacia la costa para Semana Santa
Artículo siguiente
Cristiano Ronaldo alcanzó un nuevo récord en su carrera
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes