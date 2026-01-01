El presidente y fundador de Primazol C.A., Carlos Eduardo Siu, emitió un mensaje a través de un video publicado en sus redes sociales, mediante el cual exige una rectificación al presidente de Colombia, Gustavo Petro, dado que el mandatario colombiano en unas recientes declaraciones vinculó a la empresa con actividades de narcotráfico tras un incendio ocurrido en sus instalaciones.
Ver esta publicación en Instagram
Declaraciones del presidente de Primazol
La empresa se dedica exclusivamente a la importación y distribución de materias primas (como resinas PET y PVC) para industrias básicas, explicó el empresario, quien enfatizó: «Ni empacamos ni fabricamos ningún tipo de narcótico».
Asimismo, el empresario defendió el honor de su familia y de sus 113 empleados, resaltando una trayectoria de más de 80 años de trabajo en Venezuela.