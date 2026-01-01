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El presidente y fundador de Primazol C.A., Carlos Eduardo Siu, emitió un mensaje a través de un video publicado en sus redes sociales, mediante el cual exige una rectificación al presidente de Colombia, Gustavo Petro, dado que el mandatario colombiano en unas recientes declaraciones vinculó a la empresa con actividades de narcotráfico tras un incendio ocurrido en sus instalaciones.

Siu aclaró que el incendio, ocurrido el pasado 24 de diciembre, fue producto de un desperfecto eléctrico en el sistema de cableado de su almacén principal, descartando cualquier intervención militar o bombardeo. En tal sentido, mostró en un vídeo el recorrido por las instalaciones afectadas por el siniestro, y demostró el tipo de insumos que se fabrican en la empresa, al tiempo que exhibió las áreas que se mantienen operativas.

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Declaraciones del presidente de Primazol

«Rechazamos categóricamente todas las falsas acusaciones que se están haciendo y que están mancillando mi nombre. Nosotros somos una familia que tiene más de 80 años en el país”, afirmó Siu.