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El presidente Maduro a las aerolíneas internacionales le dio un mensaje claro la noche del lunes en su programa Con Maduro Más. Indicó el mandatario que aquellas líneas internacionales que operan en el país e incurran en irregularidades serán sancionadas.

Esto por incumplimiento que atente contra la tranquilidad como en la seguridad de la nación. Dijo el jefe de Estado al ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán a aplicar la legislación vigente.

“Ante cualquier situación irregular con líneas aéreas internacionales, le digo al ministro de Transporte: quien se coma la luz, le aplicaremos la ley. El que entendió, entendió”; dijo el presidente en su programa.

Presidente Maduro a las aerolíneas internacionales

Se pudo conocer que las autoridades estuvieron reunidas en horas de la tarde de ayer para coordinar la continuidad de los viajes. Esto luego que varias líneas cancelaran vuelos al país esto por un aviso emitido desde Estados Unidos.

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Es por ello que se espera que estas sigan operando con normalidad en los aeropuertos venezolanos. Hasta ahora se espera por la respuesta de las líneas aéreas internacionales ante la situación.

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