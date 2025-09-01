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El presidente Maduro ante medios internacionales, habló ante la prensa de la amenaza de Estados Unidos. Consideró la misma como “criminal”, dijo que ante eso ha declarado máxima preparación “activando siempre la Constitución”.

Indicó que Venezuela es un país de paz, pero un pueblo guerrero. “Venezuela es un país pacifista, pacífico, pero somos un pueblo guerrero. Venezuela jamás va a ceder a chantajes y amenazas de ningún signo”, dijo.

«Si Venezuela resultara agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada en defensa del territorio, de la historia y del pueblo. De norte a sur, de este a oeste, declararíamos constitucionalmente a la república en armas. Acá la opción es entre independencia o colonia. En ser libres o esclavos. Les digo que esclavos no seremos jamás», dijo.

Comentó que un total de Ocho barcos militares, con 1.200 misiles, y un submarino nuclear apuntan a Venezuela. “Es una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y criminal. Absolutamente criminal”, resaltó hace minutos.

“Habiendo sido derrotado en todas las formas de guerra híbrida, han optado en un error: la máxima presión, comparable solo con la crisis de octubre de 1962 contra Cuba. Otra situación como esta no se había visto en nuestra región. Se ha impuesto la visión de Miami. Han mayamizado la Casa Blanca, el Departamento de Estado, la visión de la política exterior de Estados Unidos para toda la región, porque amenazar a Venezuela es amenazar a todo el continente”, destacó.

Resaltó el mandatario nacional que la Revolución Bolivariana ha derrotado las sanciones, más de mil medidas, y el bloqueo. Nuestro sistema económico está robusto, sólido, avanzando y diversificándose.

Presidente Maduro ante medios internacionales

“El bloqueo diplomático lo destrozamos: el extinto grupo de Lima, con 30 países complotados contra Venezuela. Hoy tenemos las mejores relaciones con el mundo nuevo, para proyectarnos con una base multipolar y pluricéntrica”.

“Venezuela tiene un clima interno de tolerancia, de inclusión y debate público, que la extrema derecha y los fascistas han buscado insistentemente socavar; pero cada vez estos sectores están más derrotados, disminuidos y aislados” destacó.

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Comentó: “Venezuela en un año realizó siete comicios, en los cuales combinamos las consultas directas para proyectos comunitarios, donde los vecinos eligen y votan con las elecciones constitucionales obligatorias, para renovar las instituciones del Estado, y renovar las gobernaciones y alcaldías del país”.

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