Los ejercicios militares fueron anunciados por el presidente Nicolás Maduro, estos estarán activos por 72 horas. Las FANB además de los milicianos como los cuerpos policiales estarán activos en estos ejercicios.
Desde tempranas horas de la madrugada estarán efectuándose las actividades militares en el país. Los mismos se están realizando luego de la movilización naval de Estados Unidos en el Mar Caribe.
Presidente Maduro anunció ejercicios militares por 72 horas
Resaltó el mandatario que había que fijar los puntos donde estarían desplegados. «Este ejercicio se va a mantener por 72 horas, porque ahora hay que fijar todos los puntos», señaló el mandatario.
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Comentó que dio la orden de activar todos los equipos militares para la defensa en los llamados “puntos de acción”. Indicó que los puntos están activados en la costa nacional desde el estado Zulia hasta el oriente en Sucre.
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