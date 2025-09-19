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La jornada Los Cuarteles Van al Pueblo fue anunciada por el presidente de la República Nicolás Maduro, ayer en horas de la noche. Los “militares van al pueblo”, estarán acompañando a los 5 mil 336 Circuitos Comunales que hay en el país.

El objetivo de dicha jornada será revisar como enseñar a las personas que se han alistado como a los vecinos de las comunidades. Esto en el manejo de armas en cumplimiento del mandato constitucional dijo el mandatario.

Jornada Los Cuarteles Van Al Pueblo

Dicho mandato establece que la defensa de la Patria es una corresponsabilidad entre las fuerzas militares y el pueblo venezolano. Para mañana sábado y el domingo se estarán llevando a cabo dichas jornadas.

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Ya la semana pasada las personas que se habían alistado han venido entrenando con armas en pro de la defensa de la nación.

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