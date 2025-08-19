Compartir

La movilización de 4.5 millones de milicianos fue anunciada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, la noche del lunes 18 de agosto de 2025. Esto como parte del plan de paz que desplegará para garantizar tranquilidad y soberanía ante las amenazas.

Resaltó el mandatario nacional que este es un elemento clave, activar la capacidad miliciana en el país. Maduro se reunió con alcaldes y gobernadores, indicando que dicha implementación será “palmo a palmo”.

“La milicia tiene dos componentes: el territorial y los cuerpos de combatientes. (…) Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura”; indicó Maduro, quien detalló que la milicia está lista y preparada.

“Seguiré avanzando en el plan de activación de las milicias campesinas y de las milicias obreras, en todas las fábricas y centros de trabajo de todo el país”; fijo el mandatario nacional quien además destacó que Venezuela es una tierra sagrada.

‘Ningún imperio va a tocar la tierra sagrada de Venezuela’, afirmó. La milicia se movilizará en todo el país desde hoy.

4.5 Millones de milicianos y los infiltrados

Presidente Nicolás Maduro: “Hemos visto el hallazgo de grupos infiltrados, años dentro de nuestras filas, ajenos al proceso Revolucionario. Se arropan con alguna ONG, reciben miles de euros y dólares, de la USAID y otras instituciones, con el propósito de financiar sectores de derecha, para atacar desde adentro”.

“Puede haber descontento, hay razones, es válido. No es la primera vez que sucede. Así que, mucho cuidado con el sectarismo, divisionismo; porque el imperialismo trata con un discurso de izquierda horadar la unión popular; que nosotros hemos construido y debemos defender y solidificar con la verdad, trabajo, lucha y soluciones a los problemas de nuestro pueblo”, comentó.

