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La Cuarta Consulta Popular Nacional fue calificada por el presidente de la República, Nicolás Maduro como exitosa. Dijo el jefe de estado hoy lunes en su cuenta de Telegram, la misma se realizó en 5.336 Circuitos Comunales.

Indicó el mandatario nacional que el Poder Popular se expresó con claridad, conciencia y compromiso. Eligiendo los proyectos que transformarán su entorno con soluciones inmediatas y sin intermediarios.

Ayer desde bien temprano abrieron dichos centros de votación para que las personas votaran por los proyectos comunitarios en todo el país. De esta manera se llegó a cuatro consultas hechas.

Cuarta Consulta Popular Nacional

Resaltó Maduro que hubo récord de participación esta vez en la consulta hecha a la población. La mayoría de las personas conocían los proyectos que se van a ejecutar y votaron por el de su preferencia.

Es por ello que el jefe de Estado dijo que el balance es exitoso como extraordinario. Además resaltó que se mostró un balance contundente de lo que es la democracia verdadera, la cual dijo se construye con la gente.

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“El balance es exitoso y extraordinario: organización ejemplar, diversidad territorial y una demostración contundente de que la democracia verdadera se construye con la gente. Esta jornada ratifica que el voto es un derecho soberano que se ejerce con madurez”, dijo.

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