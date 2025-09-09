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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habló con el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa en el programa «Conversando con Correa». En la entrevista, Maduro se refirió a la incursión de la Armada estadounidense en aguas del Caribe sur bajo el pretexto de un operativo antinarcóticos, en un despliegue que ha generado tensiones entre Washington y Caracas.

«Lo que Estados Unidos busca es el petróleo, es el gas, no el narcotráfico. Venezuela tiene la principal reserva de petróleo del mundo y la cuarta de gas», afirmó respecto a la versión de la Casa Blanca sobre la supuesta existencia del «Cártel de los Soles«, comandado por el Gobierno venezolano destacó el presidente Maduro.

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«Existe el Cartel del Norte, que es clandestino. El 85% de los miles de miles de millones del narcotráfico internacional anual están en los bancos de Estados Unidos. Ahí está el cartel, que lo investiguen y lo descubran», afirmó Nicolas Maduro Moros.

«El lavado de dinero. Si quieren luchar contra el narcotráfico, acaben con los previsos fiscales», puntualizó el presidente venezolano.

«Yo estaba viendo los datos que dio la vicepresidenta, y creo que son más de 500.000 millones de dólares anuales que están en la banca de Estados Unidos, en los bancos legales. Si ellos quisieran investigar un cartel, que investiguen el cartel del Norte, porque allá es que desde Estados Unidos es que se dirige todo el narcotráfico de Suramérica y del mundo, porque también dirigen el narcotráfico del opio, etcétera. Es en los Estados Unidos que están las mafias, que están los verdaderos carteles», denunció Maduro.

Tensión en aumento

En agosto pasado, medios internacionales anunciaron un despliegue militar estadounidense en el Caribe sur para supuestamente enfrentar a los cárteles de la droga. Del mismo modo, la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera al arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, bajo la acusación infundada de liderar un «cártel de narcotráfico».

Esto ha sido denunciado por Caracas como maniobras orientadas a forzar un cambio político y apoderarse de los recursos naturales que posee el país suramericano. Para hacer frente al despliegue estadounidense, Maduro llamó al alistamiento voluntario en la Milicia Bolivariana para la defensa de la soberanía de la nación.

«Bueno, tienen ocho barcos ahora, 1.200 misiles apuntando a nuestras cabezas. Tienen un submarino nuclear. Y ahora dicen que tienen a Puerto Rico, que en Puerto Rico llegó el jefe del Pentágono y la gobernadora dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Lo dijo. La gobernadora de Puerto Rico se suma a un plan militar», refirió el presidente Maduro.

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