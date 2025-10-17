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Este viernes 17 de octubre, durante la inauguración de la Ciudad del Emprendimiento del «Urbanismo Oscar López Rivera», el presidente Nicolás Maduro anunció la firma del decreto que declara el domingo 19 y el lunes 20 de octubre como días de júbilo nacional no laborables, con motivo de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles, un hecho histórico para la fe católica venezolana tras 77 años de espera.

El mandatario destacó que Venezuela se encuentra movilizada espiritualmente, elevando oraciones por la salud, la paz y la unión del pueblo.

“Días de Júbilo Nacional no laborables para que el pueblo salga a celebrar este hecho histórico”, indicó el presidente Maduro.

Lunes 20 de octubre día de jubilo no laborable

“Gracias, Papa Francisco. Elevaré una oración junto al pueblo cuando le entreguen el título de santo a quien ha sido nuestro santo por más de 70 años”, expresó.

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