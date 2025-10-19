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Tras culminar la misa de canonización del Doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, el presidente de la República, Nicolás Maduro, asestó: este es un día de júbilo por nuestros santos.

«Realmente es un día muy emocionante y de júbilo espiritual para todos los venezolanos y más allá de nuestras fronteras. Se ha logrado que se reconozca la fuerza de santidad que tienen los venezolanos. Es un hecho histórico; por primera vez, dos santos. Es un momento de gran júbilo y reivindicación de la venezolanidad de nuestro pueblo», expresó.

Día de júbilo

El jefe de Estado reiteró su agradecimiento a papa Francisco, quien a su juicio, hizo justicia por la causa de José Gregorio.»El pueblo venezolano siente una inmensa gratitud eterna, Papa amigo y hermano, Francisco», dijo desde la Casa Museo José Gregorio Hernández, ubicada en la parroquia La Pastora.

Recordó haber enviado no menos de diez cartas con el padre Numa Molina, lo que a su juicio, sensibilizó al Papa Francisco por su causa. El Presidente señaló que durante la misa de canonización elevó sus plegarias “por el espíritu eterno de quién será santo: el Papa Francisco, que le dio este regalo tan hermoso a Venezuela”, expresó.

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