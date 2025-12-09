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Las 7 nuevas metas para 2026 fueron dadas a conocer por el presidente de la República, Nicolás Maduro esto durante el Balance del sistema Nacional del Gobierno Popular. El mandatario nacional hizo el anuncio ayer desde Caracas.

Estas metas se concentran más que todo en lo que es el gobierno popular el cual se busca fortalecer el año próximo dijo el jefe de Estado. Además de consolidar las obras públicas con la democracia directa.

Las 7 nuevas metas para 2026

Ampliación de la participación en las consultas populares y fortalecer la democracia completa que, a su vez, se traduce en la consolidación de la obra pública, a través de la democracia directa y permanente. Fortalecimiento del Sistema de Planificación, acción de las Comunas, combinando la efectividad armónica del 1×10 Comunal del Buen Gobierno. Sistema de Autogobierno. Son 5 mil 336 Salas de Autogobierno que deberán estar activas para gobernar a la comunidad. Economía Comunal. El impulso y fortalecimiento de la Banca Comunal deberá imponerse al ser el sistema financiero territorial local para financiar la producción.

Más metas

Red de Misiones, deberán tener expresión en las Bases de Misiones Socialistas y en las Salas de Autogobierno. Formación y la Comunicación, se instruye más articulación con la Universidad de las Comunas para defender la verdad del país, dentro y fuera de Venezuela. La Seguridad y la Defensa del Territorio y de la Patria. Se traduce en el fortalecimiento de los Cuadrantes de Paz, por lo menos uno, por cada Circuito Comunal y el fortalecimiento de las Unidades Comunales de Milicia en los 5 mil 336 Circuitos Comunales.

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