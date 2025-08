Compartir

El Presidente Nicolás Maduro en los 88 años de la GNB destacó que se han detenido 70 mil personas las cuales están vinculadas a actividades delictivas. El jefe de Estado encabezó los actos de aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana.

Indicó el mandatario nacional que el número de detenidos está sobre 70.500, los cuales han sido detenidos por distintos cuerpos, entre ellos la GNB. Comentó que se han incautado 100 toneladas de drogas.

Como se han recuperado un total de 8.731 vehículos además de 1.380 motores fuera de borda. Resaltó las labores que ha tenido la Guardia en los centros penitenciarios los cuales son considerados de alta peligrosidad.

88 años de la GNB y el intento de magnicidio

El Presidente recordó el intento de magnicidio que ocurrió en la avenida Bolívar de Caracas el 4 de agosto de 2018. Cuando dos drones explotaron muy cerca de la carpa presidencial hiriendo a varios de los presentes.

«Uno de los dones explotó encima de las tropas formadas de la guardia, hirió a varios muchachos profesionales que estaban allí con dignidad; otro explotó cerca y causó graves daños a apartamentos de familia», dijo Maduro.

Recordó los llamados a invasión que se habían hecho en esos años. «No pudieron con el terrorismo, no pudieron con el llamado a invasión, no pudieron con la guerra económica, no pudieron ayer ni podrán jamás», concluyó el mandatario.

