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El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabeza la XX entrega de los Premios Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, Dr. Humberto Fernández – Morán, en el Teatro Teresa Carreño.

En esta actividad, también está presente la ministra de Ciencia, Gabriela Jiménez, quien informó que 135 personas recibirán este reconocimiento, de gran importancia para el sector científico del país.

Del mismo modo, resaltó la importancia de la educación en este sector, al mismo tiempo que informó que durante este año 1.670 se postularon a la Universidad Dr. Humberto Fernández – Morán, quien actualmente tiene una matrícula de 1.087 estudiantes.

XX Premios Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación

«Hoy celebramos, presidente, la venezolanidad desde la ciencia, el arte de la cultura, de la innovación, de los otros sistemas de conocimiento, del diálogo de los saberes, herencia del Comandante Hugo Chávez en nuestra Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología.» precisó y agregó que el 52% de los estudiantes se inclinaron por la inteligencia artificial, la ciencia de los datos, robótica y la física nuclear.

En ese sentido, Jiménez sostuvo que estos «nuevos perfiles de formación académica para tributar al desarrollo productivo y nacional, pero también para a la seguridad de nuestra nación».

Reconocimientos

Esta actividad se realiza bajo una estructura de cuatro categorías con un total de 16 menciones, tres de ellas especiales, añadidas debido a su relevancia en el contexto actual del país.

Cabe destacar que en esta nueva edición se incluyó dos nuevas menciones dentro de la categoría Premio Especial de Ciencia y Tecnología: una dedicada a la Divulgación Científica, para reconocer a quienes logran comunicar el conocimiento de manera accesible y otra destinada a iniciativas que empleen inteligencia artificial como herramienta para el desarrollo.

Premio Nacional de Ciencia y Tecnología

– Mención: Investigadora o Investigador Novel.

– Mención: Amplia Trayectoria.

– Mención: Grupo de Investigación Consolidado.

Premio Nacional al Mejor Trabajo Científico, Tecnológico y de Innovación

– Mención: Ciencias Naturales.

– Mención: Ciencias de la Salud.

– Mención: Ciencias Exactas.

– Mención: Ciencias Sociales y Humanas.

– Investigación Tecnológica.

Premio a la Inventiva Tecnológica Popular Luis Zambrano.



– Mención: Autodidacta

– Mención: Profesional

Premio Especial de Ciencia y Tecnología.



– Mención: Premio Especial a la Innovación del Trabajador o Trabajadora.

– Mención: Premio Especial a la Mujer y Niña de la Ciencia.

– Mención: Premio Especial a la Juventud.

– Mención: Premio Especial a la Divulgación Científica.

– Mención: Premio Especial a la Iniciativa para el Desarrollo de la IA.

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