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El Presidente Nicolás Maduro habló de los frentes de batalla como del despliegue militar en el Caribe en lo que definió como una guerra hibrida contra Estados Unidos. El mandatario nacional dio las declaraciones en su espacio de los lunes, Con Maduro +.

Resaltó que Venezuela está lista para defender su soberanía en el Caribe ante la presencia de los militares estadounidenses. E indicó que a Venezuela le están aplicando una guerra multiforme en la actualidad.

«Hay que defender a nuestra tierra amada, precisamente en estos tiempos en que le aplican a Venezuela una guerra multiforme y Venezuela aplica una respuesta multiforme»; dijo Maduro en su programa.

Comentó que Venezuela está prepara para una guerra multiforme, y se dará respuesta. De igual modo, dijo que hay que seguir trabajando por Venezuela. «Con nuestro plan de las siete transformaciones, siete frentes de batalla. En todos hay que seguir trabajando»

Frentes de batalla

Dijo que un total de 90% de la población venezolana rechaza una invasión al país. «Hace seis semanas comenzó una agresión psicológica, política y diplomática y una amenaza militar contra Venezuela, de parte del gobierno de Estados Unidos. Esto ha generado un consenso nacional sobre la defensa de la soberanía», acotó.

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