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El llamado a los países de la CELAC lo hizo el presidente venezolano, Nicolás Maduro hoy domingo 9 de noviembre de 2025. El mandatario nacional pidió que se rechace cualquier militarización del Caribe.

Maduro hizo el anunció a los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) ante el acecho de Estados Unidos. Indicó el presidente bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

«Hoy, frente a la amenaza bélica en el Caribe y las ejecuciones que han sido denunciadas por la ONU, estamos obligados, para preservar la paz de la región. A sumar nuestras fuerzas como países, y en una sola voz exigir el cese inmediato de los ataques y amenazas militares; contra nuestros pueblos», dijo Maduro en una carta publicada en redes sociales; a propósito de la IV Cumbre CELAC-UE que se celebra en Colombia.

Llamado a los países de la CELAC

Exigió Maduro una investigación independiente ante las ejecuciones que han sido denunciadas por mecanismos de derechos humanos de la ONU. Maduro pidió cooperación humanitaria como la defensa colectiva.

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«Hermanos y hermanas, la memoria histórica y la evidencia nos obligan a una respuesta unida», subrayó. Maduro indicó que se deben exigir responsabilidades que puedan frenar los ataques. Y «se respeten los derechos humanos de todas las personas, sin excepciones».

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