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Para formar profesionales de la seguridad ciudadana, el presidente Nicolás Maduro , junto a autoridades, inauguró, este viernes, la Academia del Servicio de la Policía, en el Kilómetro 23 de la parroquía El Junquito.

Durante el acto, el mandatario exhortó a los jóvenes a formarse moral y profesionalmente en la aplicación de la ley, construyendo una policía humanista y socialista, libre de vicios capitalistas, con el objetivo de ser la mejor policía para el futuro.

«Muchachos, ya saben, a forjarse moralmente, profesionalmente en la aplicación de la ley, en el fortalecimiento de un nuevo Estado, humanista, el comunal, socialista, a forjarse en los valores de la construcción de una policía al servicio de una nueva sociedad, libre de los vicios, libre de todos los antivalores del capitalismo consumista», declaró el presidente.

Academia del Servicio de la Policía en El Junquito

Asimismo, destacó la importancia de la formación de los integrantes de la PNB bajo la doctrina policial bolivariana «hecha en Caracas, Venezuela, no en Washington». «Nuestra Doctrina Política Bolivariana es independentista, de dignidad y de patria», apuntó durante el recorrido en el que estuvo acompañado por la primera dama Cilia Flores, el vicepresidente de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, así como de los jefes de los distintos cuerpos de seguridad del país.

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