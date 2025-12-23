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El presidente Nicolás Maduro inauguró Feria Navideña Motores Productivos 2025 en el Poliedro de Caracas. El mandatario nacional dio varios puntos para el 2026. Entre ellos el Encuentro Nacional de Economía.

“Durante mi visita a la Feria Navideña de los 14 Motores Productivos, iniciamos con el Motor de Economía Comunal bajo una premisa clara. ¡Una Patria con Producción Nacional! ¡Pura gente buena!”, dijo el jefe de Estado.

“¡Agenden la fecha! El 4 de febrero de 2026, nos veremos en el Encuentro Nacional de Economía Comunal. ¡Lo logramos! Gracias a la producción nacional, llegamos a diciembre con un 99,5 % de abastecimiento. ¡Derrotamos el bloqueo con trabajo!”, dijo.

“El sector agroalimentario registra 20 trimestres de crecimiento sostenido. Este año cierra con un incremento en su capacidad productiva del 8,12 % en el PIB sectorial. Según la CEPAL, Venezuela lidera el crecimiento económico en América Latina y el Caribe, superando el 8 %. ¡Son bendiciones de Dios, él nos proveyó!

“El Plan Saturación Alimentaria llega a su quinta semana”, dijo el presidente durante su espacio ayer lunes 22 de diciembre de 2025.

Presidente Maduro inauguró Feria Navideña 2025 Motores Productivos y el mensaje a Trump

El mandatario venezolano exhortó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump a atender los problemas de su país y no interferir en Venezuela. Pidió al mandatario estadounidense a atender los problemas de esa nación.

«Al presidente Donald Trump le iría mejor en su país si atendiera los temas sociales. A su pesar, el 70% de sus discursos y declaraciones son acerca de Venezuela. ¿Y dónde queda su población, los empleos que tiene que crear?, dijo Maduro.

“Que atienda los asuntos internos de su país. Aquí en Venezuela, nosotros estamos atendiendo y resolviendo nuestros asuntos», dijo el mandatario nacional ayer desde Caracas.

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