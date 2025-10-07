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La coordinación con EEUU sobre la protección de la embajada fue dado a conocer por el presidente de la República, Nicolás Maduro en su programa Con Maduro +. Destacó el jefe de Estado que se tomaron los correctivos entre ambos países para evitar un ataque en esa sede ubicada en Caracas.

Informó Maduro que el presidente de la Asamblea Nacional, y jefe del diálogo Jorge Rodríguez se encargó del caso. Rodríguez había informado el domingo sobre una operación de falsa bandera.

La misma tendría como objetivo causar daños en la embajada estadounidense con explosivos letales. Rodríguez se comunicó por todos los medios con la administración Trump los cuales respondieron.

“Le ordené que se comunicará por todas las vías con el gobierno de EEUU y lo hizo de manera inmediata. La reacción de las personas que se comunicaron con Jorge Rodríguez fue positiva, tomaron todas las medidas”, dijo el mandatario nacional.

Coordinación con EEUU sobre la protección de la embajada

“Hasta ahí puedo informar porque la investigación está en pleno desarrollo pero ya el gobierno de Estados Unidos, a través de los mecanismo que tenemos; tiene la información nombre, apellido, hora de reunión, que conversaron sobre el atentado, donde lo hicieron y que fue avalado por una persona que ya se sabrá (quién es)”, explicó.

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