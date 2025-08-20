miércoles, agosto 20, 2025
Presidente Maduro instala la XIII Cumbre Extraordinaria del ALBA-TCP

Presidente Maduro instala la XIII Cumbre Extraordinaria del ALBA-TCP desde Caracas

El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, inició este miércoles la XIII Cumbre Extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

A través de una videoconferencia virtual desde Caracas, el jefe de Estado saludó a los mandatarios de la alianza integradora regional y agradeció a los ministros de exteriores de los países miembros por organizar esta reunión para la cooperación y la defensa de la paz.

“Para actualizar todo lo que tiene que ver con los planes de cooperación permanente y pasar revista sobre la coyuntura movida, interesantemente movida que tenemos en el continente”, se manifestó, en especial por las agresiones del imperio norteamericano contra los pueblos y gobiernos progresistas de la región.

América Latina y el Caribe son territorios en disputa entre fuerzas independentistas de los pueblos, de avance y lucha, de los proyectos profundos, y la fuerza oscurantista del imperio estadounidense. Es un pulso permanente y la Alianza Bolivariana surgió al calor de ese pulso”.

Además, reclamó el genocidio del régimen sionista de Israel contra los civiles palestinos en la Franja de Gaza. Comentó que ALBA-TCP está siempre adelante para denunciar las injusticias en este caso que es espeluznante, donde se normaliza el genocidio contra un pueblo desarmado en vivo y directo, y con el silencio de organismos internacionales.

