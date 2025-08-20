Compartir

El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, inició este miércoles la XIII Cumbre Extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

A través de una videoconferencia virtual desde Caracas, el jefe de Estado saludó a los mandatarios de la alianza integradora regional y agradeció a los ministros de exteriores de los países miembros por organizar esta reunión para la cooperación y la defensa de la paz.

“Para actualizar todo lo que tiene que ver con los planes de cooperación permanente y pasar revista sobre la coyuntura movida, interesantemente movida que tenemos en el continente”, se manifestó, en especial por las agresiones del imperio norteamericano contra los pueblos y gobiernos progresistas de la región.

“América Latina y el Caribe son territorios en disputa entre fuerzas independentistas de los pueblos, de avance y lucha, de los proyectos profundos, y la fuerza oscurantista del imperio estadounidense. Es un pulso permanente y la Alianza Bolivariana surgió al calor de ese pulso”.

Además, reclamó el genocidio del régimen sionista de Israel contra los civiles palestinos en la Franja de Gaza. Comentó que ALBA-TCP está siempre adelante para denunciar las injusticias en este caso que es espeluznante, donde se normaliza el genocidio contra un pueblo desarmado en vivo y directo, y con el silencio de organismos internacionales.

