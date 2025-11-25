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El presidente de la República, Nicolás Maduro, instaló oficialmente este lunes el Consejo de Gobierno Estudiantil, una nueva instancia que garantiza la participación directa de la juventud en la toma de decisiones del Ejecutivo. La actividad se desarrolló en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores.

Durante el acto, el mandatario nacional anunció la inclusión de un vocero del movimiento estudiantil con derecho a voz y voto en el máximo órgano de gobierno del país.

«Quiero oficialmente anunciar que hoy 24 de noviembre de 2025 mi primer día de los 63 años tengo la felicidad máxima de instalar oficialmente el primer consejo de gobierno estudiantil y que el Consejo de Ministros tenga una silla para el movimiento estudiantil, su programa, sus sueños y sus propuestas», expresó Maduro.

Consejo de Gobierno Estudiantil

El jefe de Estado destacó que la instalación de este Consejo representa un hito, ya que los estudiantes de liceos y universidades tendrán un espacio permanente para elevar sus propuestas directamente en beneficio de la juventud.

Maduro solicitó el «máximo apoyo» de todo su tren ejecutivo, incluyendo a la Vicepresidenta y a los vicepresidentes sectoriales, para asegurar que esta iniciativa se consolide como una realidad y no como un mero experimento.

El dignatario informó que ya se han procesado las propuestas recogidas en los Congresos Nacionales de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios (Fveu) y de la Federación Venezolana de Educación Media (Feveem), subrayando la necesidad de una articulación profunda entre el Gobierno Bolivariano y el movimiento estudiantil, a quienes considera los creadores del país del futuro.

Al concluir el encuentro, el mandatario transmitió un mensaje de inclusión a todos los movimientos estudiantiles: «Muchachos, la Patria es de cada uno de ustedes, aquí no hay exclusión. Vengan a trabajar con propuestas y buenas ideas, y todo saldrá bien».

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