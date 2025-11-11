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«La derecha desapareció del escenario político nacional y solo le queda amamantar las amenazas de la bestia imperialista del norte»; dijo el presidente Nicolás Maduro ayer lunes 10 de noviembre de 2025.

Comentó el mandatario nacional desde una reunión con la Dirección Nacional del PSUV que rechaza las acciones de la oposición. Las cuales son dirigidas con violencia y donde además se hacen llamados a los bloqueos.

Indicó Maduro que ese sector de la oposición vive con dólares de la corrupción. “Sobrevive únicamente del dinero corrupto proveniente del imperialismo norteamericano, con el objetivo de continuar perjudicando a la nación”.

«Solamente sobreviven de los dólares sucios, llenos de sangre, que les llegan del imperialismo para que ellos mantengan su actividad, donde la mantienen: desde Miami, desde Nueva York; desde Madrid, desde Washington, desde otros lugares donde ellos están», para que desde el exterior mantenga a Venezuela bajo una amenaza permanente, afirmó.

La derecha desapareció

El jefe de Estado dijo que los venezolanos no van a acompañar ninguna aventura que atente contra la paz y seguridad del país. “La extrema derecha sayonista criminal es la nada en el escenario nacional, es la nada hoy y lo será mañana», recalcó.

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