Presidente Maduro llamó al alistamiento de la Milicia Bolivariana a partir de esta fecha

Alistamiento de la Milicia Bolivariana

El presidente de la República, Nicolás Maduro llamó al proceso de alistamiento de la Milicia Bolivariana este sábado 23 de agosto y domingo 24 de 2025. En horas de la tarde de ayer, el mandatario habló del Plan Nacional de Soberanía.

Dicho alistamiento se llevará a cabo en las instalaciones militares, como plaza públicas del país. Bien sea Plaza Bolívar o las plazas centrales, allí se hará este proceso, dijo el presidente Maduro.

Alistamiento de la Milicia Bolivariana

“He convocado en las sedes de cuarteles militares, plazas públicas centrales y en las sedes de las 15 mil 751 Bases Populares de Defensa Integral; a un proceso de alistamiento nacional de toda la Milicia Nacional Bolivariana. Los días sábado 23 y domingo 24 de agosto”, dijo Maduro.

“¡Llamo a filas a todos! Al pueblo que quiera también alistarse en el Plan Nacional de Soberanía y Paz, Simón Bolívar. La orden está dada, la de defender la Patria. Frente a cualquier circunstancia: máxima unión Militar, Popular y Policial”, comentó el mandatario.

