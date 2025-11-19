Compartir

El presidente Nicolás Maduro dijo “no somos un país de delincuentes”, la noche del martes 18 de noviembre de 2025. Indicó el mandatario venezolano que la narrativa que hacen desde exterior es para “destruir el gentilicio venezolano”.

Maduro instó a los habitantes del país a mantener una serenidad constante ante intentos que hay por parte de ciertos sectores de vilipendiar a la patria. Maduro ayer en la tarde estuvo en la entrega de premios nacionales de Ciencia y Tecnología.

Indicó el jefe de Estado que hay mentiras rodando en varios países para evitar el desarrollo de Venezuela. Llamó a engrandecer la identidad del venezolano como reforzar la construcción de una Venezuela positiva.

«En el exterior repiten la misma mentira, que el tren de no sé qué cosa. Que ellos mientan allá en el norte. Mientras tanto, nosotros sigamos desarrollando nuestra identidad nacional, nuestra industria, nuestra ciencia y la Venezuela afirmativa, positiva de verdad», expresó el mandatario.

Presidente Maduro, “no somos un país de delincuentes”

El mandatario venezolano comentó que se ha colocado a Venezuela como una nación de la delincuencia, indicó que es totalmente incorrecto. Y que Venezuela es de gente brillante y genial.

«Crean aquel relato para destruir el gentilicio. Lo primero que intentan destruir es el gentilicio, la mente, la identidad», indicó Maduro.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas