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Presidente Maduro ordenó precio justo para el cemento nacional

By Redacción Carabobo
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El Presidente Nicolás Maduro ordenó precio justo para el cemento nacional. El mandatario condenó los precios especulativos del cemento en el país y asegura que este rubro, al ser de fabricación nacional, no justifica su sobreprecio en el mercado, dijo VTV.

Durante un recorrido por la ferretería comunal de la Comuna «De Cara al Río», en Petare, estado Miranda. Un proyecto impulsado para garantizar el acceso a materiales de construcción a precios justos, el mandatario nacional fustigó las cadenas de intermediación que elevan los costos de este material esencial para el sector construcción.

Presidente Maduro ordenó precio justo para el cemento nacional

“Aquí está el saco de cemento. Hay que ponerle el precio justo porque este cemento lo producimos nosotros”, dijo el presidente en un recorrido que hizo por dicha comunidad; en la Gran Caracas.

“Y no pueden estar robando con el cemento que produce el pueblo y la nación venezolana. Atención, ladrones. Vamos por ustedes. Basta de estar especulando con el precio del cemento. Ya basta, no puede ser”, manifestó.

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SourceVenezolana de Televisión
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