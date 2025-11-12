El presidente de la República, Nicolás Maduro, promulgó este martes la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, luego de recibir este importante texto legal de manos del presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Jorge Rodríguez.

Desde el Salón del Perú, del Palacio de Miraflores, el jefe de Estado recibió a la delegación parlamentaria conformada, también, por el primer vicepresidente, Pedro Infante; la segunda vicepresidenta, América Pérez; y los diputados de la Comisión de Defensa y de la Comisión de Política Interior.

El presidente Maduro destacó que con esta ley que recoge las doctrinas históricas de Venezuela, la militar de defensa integral de la nación, así como la Bolivariana y Zamorana, que «institucionalizan poderosamente la corresponsabilidad para la defensa de la nación».