El presidente de la República, Nicolás Maduro, promulgó este martes la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, luego de recibir este importante texto legal de manos del presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Jorge Rodríguez.
Desde el Salón del Perú, del Palacio de Miraflores, el jefe de Estado recibió a la delegación parlamentaria conformada, también, por el primer vicepresidente, Pedro Infante; la segunda vicepresidenta, América Pérez; y los diputados de la Comisión de Defensa y de la Comisión de Política Interior.
El presidente Maduro destacó que con esta ley que recoge las doctrinas históricas de Venezuela, la militar de defensa integral de la nación, así como la Bolivariana y Zamorana, que «institucionalizan poderosamente la corresponsabilidad para la defensa de la nación».
Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación
Tras un recuento histórico de las hazañas de los próceres de América para la defensa y soberanía de sus naciones, Maduro explicó que la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, en 22 artículos, hace un llamado la fusión popular-militar-policial en defensa de la patria; «ya que tienen la misión de enfrentar amenazas imperiales», destacó ante los parlamentarios.
«En Venezuela y en nuestra Sudamérica y del Caribe, tenemos la verdad y la razón de nuestro lado, estamos del lado correcto de la historia, defendemos la causa más sagrada que jamás se haya defendido, estamos en nuestra ley, estamos en nuestra tierra y nada ni nadie debe pretender perturbar la paz y tranquilidad de esta tierra y de este pueblo», recalcó Maduro.
Asimismo, reiteró que Venezuela es un pueblo pacífico, pero que ha demostrado en la historia que es un pueblo guerrero, capaz de todo.
Destacó, además, el ejercicio popular, militar, policial denominado «Independencia 200», el cual demuestra las capacidades de movilización, en tiempo real, de despliegue y de desdoblamiento de fuerza ante cualquier amenaza.