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La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, informó este sábado que el presidente Nicolás Maduro presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar la retirada de la nacionalidad venezolana al dirigente opositor Leopoldo López, actualmente exiliado en España.

Según el comunicado difundido por Rodríguez a través de su cuenta oficial en Telegram, la medida responde al “grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar de Venezuela”, así como a la promoción del bloqueo económico y la incitación a la violencia contra el pueblo venezolano, en presunta complicidad con gobiernos extranjeros.

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Retirar la nacionalidad a Leopoldo López

El recurso se fundamenta en el artículo 130 de la Constitución y en la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada en noviembre de 2024, la cual contempla sanciones para ciudadanos que apoyen medidas coercitivas extranjeras contra el país.

Rodríguez indicó que la Cancillería y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) iniciarán de inmediato el proceso de anulación del pasaporte de López, en cumplimiento de los procedimientos legales correspondientes.

La solicitud se produce pocos días después de que López ofreciera declaraciones a la agencia EFE, en las que desestimó el proceso de negociación como vía para un cambio político en Venezuela y respaldó un eventual ataque militar estadounidense contra el territorio nacional, al que calificó como “necesario” para desmantelar lo que denominó una “estructura criminal”.

“El Estado venezolano cuenta con los recursos suficientes para garantizar la integridad territorial y la soberanía de la República frente a poderes extranjeros y a quienes se presten a socavar la independencia nacional”, concluyó Rodríguez.

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