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Presidente Maduro: Venezuela tiene la tecnología para defender la paz

By Danny Valdiviezo
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Venezuela tiene la tecnología para defender la paz

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Danny Valdiviezo
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El presidente de la República, Nicolás Maduro dijo que Venezuela tiene la tecnología para defender la paz. El mandatario nacional destacó que el país tiene equipos necesarios para enfrentar agresiones de cualquier país extranjero.

Indicó que el “bien más hermoso” de un país es su paz y que Venezuela cuenta con los recursos para ello. El presidente hizo el anuncio desde el Liceo Militar Ezequiel Zamora en Fuerte Tiuna en Caracas.

Además de la tecnología dijo que hay una Fuerza Armada profesional y que hay cinco mil igla-S como equipos que están dispuestos a la defensa. El jefe de Estado dijo que Venezuela cuenta con personal militar que reparó equipos.

“Cuenta con unos anti drone, no digo más, estamos mostrando la puntica. Los  Igla-S para ensayar y eso no pela; es una de las armas más poderosas que hay. Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los  Igla-S y Venezuela, tiene nada más y nada menos que 5000”, dijo Maduro.

Venezuela tiene la tecnología para defender la paz

“En los puestos claves de la defensa antiaérea, para garantizar la paz, la estabilidad y la tranquilidad de nuestro pueblo. El que entendió, entendió» puntualizó. Aprovechó además para hacer el relanzamiento de la misión Negro Primero.

Comentó que el país nunca ha agredido a nadie y que nadie tiene por qué meterse con Venezuela. «¡Nadie se meta con Venezuela, que nosotros no nos metemos con nadie!», exclamó.

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«Lo que mostramos aquí es lo que se puede mostrar, de cómo nuestra Fuerza Armada heroica, profesional, porque Venezuela tiene una Fuerza Armada profesional; heredera del ejército unido libertador de la Gran Colombia”, comentó

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