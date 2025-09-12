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El presidente Nicolás Maduro habló de Whatsapp nuevamente, ayer el mandatario nacional destacó que la misma es un instrumento para espiar a las personas. Es por ello que recomendó eliminar la misma de los celulares.

No es la primera vez que el presidente venezolano hace esta llamado, ya lo había hecho hace unos meses. Donde también indicó que la misma es utilizada como un instrumento de espionaje.

“Yo quiero que me contesten esta pregunta, pero sinceramente, mírenme a los ojos. ¿Quiénes de ustedes tienen WhatsApp en su teléfono? Levanten la mano, pero sinceramente”. Fue cuando dos de sus funcionarios levantaron la mano.

¿Se dan cuenta? Así no se puede», el presidente cargó contra la aplicación de comunicación en un acto en el Teatro Municipal de Caracas. Dijo que la misma es para perseguir a las personas y espiarlas.

Presidente Nicolás Maduro habló de Whatsapp y lo que recomendó

«WhatsApp es el principal instrumento de espionaje del imperialismo para perseguir a los pueblos y para matar», añadió. Señaló que el bombardeo que se hizo a Qatar se hizo con la ayuda de Whatsapp.

Dijo que los que manejan la aplicación se quedan con todo lo que mandas, fotos, videos y mensajes. Es por ello que los volvió a nombrar como un instrumento para espiar a las personas como a los países.

«El videito que mandaste ayer, lo saben; el mensajito aquel, la fotico aquel, la tienen; tu ubicación, la tienen. Yo cumplí en decírselos hace un año. El 28 de agosto del año pasado se los dije y se lo digo al pueblo, WhatsApp es el gran instrumento de espionaje contra los pueblos del mundo y es el gran instrumento que han usado para masacrar pueblos enteros».

«Así que a eliminar a WhatsApp, saca de tu vida a WhatsApp y sé libre y vive feliz», concluyó.

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