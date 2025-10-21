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El presidente Nicolás Maduro llamó a consulta popular para el próximo 23 de noviembre, dijo este lunes en horas de la noche. Dicha consulta será para elegir los nuevos proyectos comunitarios para el año próximo

Indicó el jefe de Estado que hay una nueva meta para los próximos años y es tener un total de seis mil comunas consolidadas para el país Dicho proyecto comentó el mandatario nacional será para el mes de enero de 2027.

Presidente Nicolás Maduro llamó a consulta popular en esta fecha

“Para avanzar en esta meta, tenemos varias estrategias; una de ellas, vital, es la Consulta Popular Nacional”, dijo acompañado de su gabinete ejecutivo. El mandatario indicó sobre otros temas de interés nacional.

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“Vamos a la Cuarta Consulta Comunal para el domingo 23 de noviembre. Todos los vecinos y vecinas van a votar para elegir sus proyectos comunitarios”; dijo Maduro.

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