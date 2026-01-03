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Presidente Maduro recibió a Qiu Xiaoqi, enviado especial de China

By Redacción Noticias24Carabobo
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Presidente Maduro Qiu Xiaoqi

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Este viernes 2 de enero, el presidente Nicolás Maduro recibió en el Palacio de Miraflores a Qiu Xiaoqienviado especial del presidente chino Xi Jinping

El encuentro, marcado por la calidez diplomática y la fraternidad, contó con la presencia de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y el canciller Yván Gil, junto a una delegación técnica y diplomática del gigante asiático.

 

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Presidente Maduro recibió a Qiu Xiaoqi

El encuentro es el primer acto diplomático del año que reafirma la relación modélica entre ambas naciones, descrita como una unión estratégica entre una superpotencia y una nación emergente.
Se espera que en la reunión se aborden puntos clave como la revisión de acuerdos, más de 600 vigentes y los 31 convenios específicos firmados durante la histórica visita del presidente Maduro a China en septiembre de 2023.
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SourceGlobovisión
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