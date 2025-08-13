Compartir

El Presidente Nicolás Maduro estuvo en un acto en La Guaira, la tarde de ayer 12 de agosto de 2025. Hizo los ascensos de varios cuerpos de seguridad y habló de la integración desde las comunas, como las fuerzas policiales y militares.

“Quien esté acobardado, que dé un paso al lado, porque a esta patria no la detiene nada ni nadie. ¡El pueblo de Bolívar nació para ser libre y vencedor!”; comentó el mandatario nacional desde el litoral central.

Dijo el jefe de Estado que hizo los ascensos correspondientes, “oyendo el clamor popular, escuchando el latir del corazón de la gente, en una perfecta unión popular-militar-policial”; dijo.

El mandatario calificó de «balurda», el aumento de recompensa en su contra. La misma dada por la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Boni la semana pasada.

«Llevan las diferencias que tenemos y tendremos toda la vida, al alcantarillado de la putrefacción moral del imperialismo y su decadencia”, indicó Maduro

Presidente Nicolás Maduro dijo que producciones de droga salen por el Océano Pacífico

El mandatario nacional hizo hincapié en que la producción de drogas sale por el Océano Pacífico en más de un 80%. Resaltó que solo el 7% restante transita por el Mar Caribe, es por ello que destacó que se vigilan las fronteras.

“Los informes oficiales de la ONUDD lo confirman: el 87 % de la producción de droga sale por las fronteras del Pacífico, en Ecuador y Perú. Solo un 5 % transita por nuestro mar Caribe, una frontera que cuidamos a diario con el objetivo de eliminar al 100 %”, dijo Maduro.

Unión de dos grandes fortalezas

El Presidente habló que se ha logrado una fórmula perfecta en el país, entre ellas lo que son los Consejos Comunales; a los cuales dijo que están en su mejor momento. Como la solidez de la fuerza militar.

“Se ha diseñado la fórmula perfecta para una nueva etapa: la unión de dos grandes fortalezas. Por un lado, los Circuitos Comunales en su mejor momento; por el otro, la solidez del Poder Militar y Policial de los Cuadrantes de Paz”, comentó Maduro.

