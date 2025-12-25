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El presidente Nicolás Maduro y su mensaje navideño fue transmitido en varios canales de televisión como en plataformas digitales. Junto a la Primera Dama de la República, Cilia Flores extendieron al país los mejores deseos.

Comentó el jefe de Estado que el bien va a triunfar siempre y que el mismo se va a imponer ante cualquier situación. E indicó que el país está unido esperando la llegada del Niño Dios en esta noche.

“En la vida siempre va a triunfar el bien, el bien siempre se impondrá y hoy Venezuela en unión se prepara para recibir al niño Jesús”. Sostuvo el mandatario Nacional en el mensaje de este año 2025.

Presidente Nicolás Maduro y su mensaje navideño

Reiteró que con el pueblo en la calle y con cada familia hoy le damos al mundo, un mensaje de amor y fraternidad. Hoy en la noche de Navidad 2025 en nuestro país.

La primera dama de la República afirmó que en nuestra Patria vive la voz del hombre y la mujer humilde, “eso que trabajan con una fe inquebrantable”. “La Navidad, con su brillo y con su luz llega a nuestros corazones con la alegría de estos niños y niñas”, explicó Flores-

“Venezuela es la tierra de los Santos, de los sabios, de los valientes patriotas como San José Gregorio Hernández, Santa Carmen un Rendiles. Y los vecinos de cada comuna que ahora escriben y cantan su propia canción, ¡Que Viva Venezuela!, ¡Que Viva la Paz! , ¡Que Viva la Vida!”, dijo el mandatario nacional.

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