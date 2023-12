Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Guyana, Irfaan Alí, se reunirán el próximo jueves 14 de diciembre.

Dicho encuentro fue acordado por las partes, y auspiciado por el primer ministro de ese país y presidente pro tempore de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), Ralph Gonsalves.

La cita será el próximo jueves a las 10 de la mañana en San Vicente y las Granadinas.

En la carta, el presidente pro-tempore de la CELAC, confirmó además que los mandatarios de Venezuela y Guyana pidieron que esté presente el presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva. A quien también se le cursó una invitación.

Otro que será de la partida es el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, que es el actual presidente pro témpore de la Comunidad del Caribe, CARICOM.

La carta asegura además que los presidentes Maduro y Alí “han coincidido con esta valoración en la búsqueda de la coexistencia pacífica, la aplicación y el respeto del derecho internacional y la evitación del uso o la amenaza de la fuerza. Ambos tienen constancia pública de su compromiso con el Caribe como Zona de Paz y el mantenimiento del derecho internacional”.

PRESS STATEMENT

President of Guyana, His Excellency Mohamed Irfaan Ali, was contacted by leaders representing CELAC, Brazil and several bilateral partners, encouraging dialogue with the President of the Bolivarian Republic of Venezuela. Last evening, in the emergency meeting of… pic.twitter.com/OATCThKrGA

— President Dr Irfaan Ali (@presidentaligy) December 9, 2023