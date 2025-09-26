Compartir

Funcionarios de la Policía del estado Falcón, detuvieron a un hombre tras agredir con una aguja de coser calzados a su cónyuge.

Por medio de una denuncia realizada por la víctima de 26 años, los efectivos de la DIEP, tuvieron conocimiento que el aprehendido identificado como Maike José Colina Higuerey (32), la noche del martes 23 de septiembre, atacó a la dama y a su hija con una aguja de coser calzados., quien intentaba defender a su madre.

En el hecho, el sujeto le causó múltiples heridas a ambas mujeres con una aguja de coser calzados., por lo que fueron trasladadas de urgencia al Hospital de Coro. Se conoció que la denunciante sufrió múltiples heridas en la cabeza, el brazo izquierdo, la espalda y el cuello.

NO DEJES DE LEER AHORA: Incineran 3 mil kilos de drogas incautadas en Falcón



Por su parte, la menor de edad que fue agredida una aguja de coser calzados también presentó lesiones y quedó recluida en el centro de salud. Su madre fue dada de alta y acudió a la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP) denunciando los hechos.

Los uniformados tras conocer la situación de la agresón una aguja de coser calzados, conformaron una comisión, que culminó el día miércoles 24, cuando fue detenido en el Sector Bobare.

Según la información que suministró el periodista Gerardo Morón, el agresor tiene un amplio historial delictivo. En 2022, fue arrestado por un caso de violencia de género, y el 2 de abril de 2025 se emitió una orden de captura en su contra por dicho caso.

Además del delito de agresión con una aguja de coser calzados, tambén poseía otra orden de aprehensión desde el 1 de septiembre de 2021, emitida por el Juzgado Segundo de Control de Coro, y había sido arrestado el 8 de febrero de 2020 por detención y ocultamiento de arma de fuego.

Colina se encuentra a disposición de la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público por la agresión con una aguja de coser calzados.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: