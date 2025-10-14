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En un operativo conjunto, funcionarios de la Policía Municipal de Rosario de Perijá (Polirosario) y la Fiscalía 41 del Ministerio Público realizaron un allanamiento este lunes 13 de octubre, logrando desmantelar una presunta red de prostitución infantil y pedofilia que operaba en el casco central del municipio.

La acción se llevó a cabo en horas de la tarde en la Calle Derecha, diagonal al establecimiento conocido como Pizzería Rumualdo, tras varias investigaciones que apuntaban a la existencia de esta presunta red, reseñó Rosario95FM.

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Durante el allanamiento lograron detener a un hombre identificado como Elías Araujo, mientras que otro logró evadirse por el fondo de la vivienda y es activamente buscado. El detenido mantenía en su residencia a tres niñas menores de edad, quienes fueron puestas bajo resguardo.

Las autoridades competentes iniciaron las diligencias para determinar la situación legal del aprehendido y garantizar la protección de las menores involucradas.

Red de prostitución desmantelada en Rosario de Perijá

Hasta el momento, se desconoce el paradero de las madres de las menores. Polirosario está realizando las labores de investigación pertinentes para dar con su ubicación y esclarecer completamente los hechos.

Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes ofrezcan mayores detalles sobre el procedimiento y las acciones judiciales a seguir.

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