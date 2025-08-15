Compartir

Presuntamente hay un tercer involucrado en el asesinato de Génesis Medina en Yaracuy. La joven de 23 años fue encontrada muerta a inicios de este mes en una zona boscosa. El caso ha sido uno de los sucesos más sonados del año.

El Conas Yaracuy habría hecho la detención de otra persona, que hasta ahora no se ha dado a conocer la identidad. Recordemos que por este caso hay un funcionario del CICPC involucrado y su hermano.

“La detención la hicieron funcionarios del Conas Yaracuy, quienes han continuado con el proceso de investigación junto a la fiscalía nacional N°47 y 13 del Ministerio Público. No descartan otras aprehensiones”, dijo el medio Yaracuy al Día.

Asesinato de Génesis Medina en Yaracuy

Se espera por el resultado de las investigaciones de este caso. Recordemos que la joven fue asesinada por el funcionario policial el cual luego le solicitó ayuda a su hermano. Incluso este se llevó el celular de la joven a Valencia para que pensaran que estaba de viaje.

Los dos detenidos responden a los nombres de George Rangel y Keiwart Rangel. Génesis tenía una relación amorosa con uno de los sujetos. En primer lugar se dijo que ella estaba embarazada pero la familia de la joven desmintió el hecho.

