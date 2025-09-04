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Carlos Alberto Gutiérrez, presunto autor del triple homicidio de Mauroa en Falcón fue capturado y el caso quedó esclarecido, así lo dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales. El hecho ocurrió en Dabajuro en la entidad falconiana.

El hallazgo de los cuerpos sin vida de Kelvis Nicolás Nava Díaz (59), Dania Gregoria Gutiérrez (60) y, Daikelys José Nava Gutiérrez (24); en el sector La Calle de las Flores, parroquia Mene de Mauroa, fue investigado por comisiones de la Delegación Municipal Dabajuro.

Quienes realizaron la detención del responsable cuando pretendía huir a Colombia. Familiares de las víctimas oyeron ruidos fuertes en la casa e intentaron comunicarse con Kelvin; pero el teléfono fue atendido por Carlos Alberto Gutiérrez (34), pareja de Daikelys.

Quien les informó que se encontraban realizando unos arreglos en la propiedad. Sin embargo, la mañana siguiente, el hijo de las víctimas; acudió a la casa y encontró a sus padres y hermana sin vida, presentando heridas producidas con un objeto contundente, optando por notificar a las autoridades.

Presunto autor del triple homicidio de Mauroa en Falcón

Con el trabajo de investigación realizado se determinó que el día anterior al hecho, Carlos y Daikelys, habian sostenido una fuerte discusión. Procediendo la fémina en propinarle varias bofetadas, y los padres de esta, le pidieron a Gutiérrez que se fuera de la casa debido a las constantes peleas.

Por lo que el delincuente planificó quitarles la vida y se valió que las víctimas se encontraban dormidas, para ingresar por la parte trasera con un tubo. Y les causó las heridas mortales en la cabeza. Luego huyó del lugar, abandonando las evidencias del crimen en el patio trasero de la vivienda.

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​Se activaron operativos de seguridad en la zona y se contactó al puesto de control de Paraguachón, a quienes se les proporcionaron las características de Carlos. Quien fue capturado cuando intentaba cruzar la frontera hacia Colombia. Al momento de su detención, le incautaron el teléfono y unas botas deportivas que pertenecían a las víctimas.

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