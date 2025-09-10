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Un presunto espiritista en Cojedes quedó detenido por abuso sexual a una mujer. El Ministerio Público, privó de libertad a Maiker de Armas Rojas de 47 años de edad. El hombre dedicado al espiritismo está señalado del abuso a una dama de 38 años de edad.

El hecho ocurrió el pasado 30 de agosto en la capital del estado Cojedes, municipio Ezequiel Zamora. Se pudo conocer que la dama contactó al sujeto para una consulta de espiritismo, Maiker fue a buscarla en una moto.

Presunto espiritista en Cojedes quedó detenido

La llevó a un lugar, donde instó a la dama a ingerir un brebaje y luego a quedarse desnuda, dijo en una nota el Ministerio Público. La dama se sintió sin fuerzas y mareada, fue allí donde el sujeto supuestamente cometió el abuso.

Nuevamente la trasladó a su casa, para luego marcharse del sitio. La dama se percató del abuso y acudió al CICPC para formular la denuncia de abuso sexual. El presunto conocedor del espiritismo quedó detenido y a la orden del Ministerio Público.

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No se tiene conocimiento si el sujeto habría cometido otros abusos a otras damas de esa entidad.

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