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Presunto estafador en venta de vehículos fue detenido en Ocumare del Tuy

By Redacción Carabobo
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Estafador en venta de vehículos en Ocumare del Tuy

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Un presunto estafador en venta de vehículos en Ocumare del Tuy quedó detenido y a la orden del Ministerio Público. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales.

Funcionarios de la Delegación Municipal Ocumare del Tuy, tras un extenso trabajo de investigación, se logró la ubicación de José Manuel Mujica Villaparedes (25). En la parroquia Ocumare del Tuy, municipio Tomás Lander, estado Miranda.

Por estafar con transacciones de compras y ventas de vehículos. A través del trabajo técnico – científico, se pudo conocer que Mujica, se dedicaba a alquilar vehículos, los cuales una vez en su poder les falsificaba la documentación, haciéndolos ver como de su propiedad.

Estafador en venta de vehículos en Ocumare del Tuy

Para luego ubicar a terceros y mediante el engaño, realizar el cambio de vehículos y dinero a su favor; posteriormente, el vehículo que recibían lo comercializaba, logrando perjudicar hasta la fecha a 10 personas.

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Tras ser detenido, fueron recuperados un Ford Explorer, placa AE911VG, un Jeep Wrangler S. placa AC931PS u, un Ford Explorer, placa AG784JA y, dos certificados de vehículos dubitados. Quedando a la orden del Ministerio Público.

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SourceCICPC/Douglas Rico
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